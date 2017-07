Mail Courrier des lecteurs LBSJS 133 :"La conquête des mers" Diaporama et débat par Bruno BOURGEON à Saint Denis à « L’Arbradélis »

Mardi 01 Août 2017 de 18h00 à 20h30

Depuis les premiers Océaniens, il y a plusieurs milliers d’années, jusqu’à la découverte des pôles au début du vingtième siècle, la navigation a offert un moyen simple et rapide pour explorer de nouvelles terres. Ces conquêtes sont arrivées à leur terme lorsqu’on a atteint les bouts du monde que constituent les deux pôles. Désormais le défi et l’enjeu du XXIème siècle seront l’exploration des fonds océaniques. Dans une finalité à la fois scientifique et économique.



L’histoire de l’exploration maritime, que nous vous contons ce soir, est une vraie épopée, funeste, faite de navires fracassés, d’équipages fantômes, exsangues ou décharnés.



A l'exception des peuples océaniens, longtemps le grand large resta hors d'atteinte, peuplé d'immensités vénéneuses, de monstres et de mythes. Pythéas ne fut pas cru lorsqu'il posa un pied en Islande. Le grand bond en avant est étonnamment récent, au XVème siècle. Mais il fut décisif. Car les Portugais et les Espagnols, dès lors, dressent l'inventaire du monde. Une cartographie nouvelle apparait, avec la précision de plus en plus grande des instruments de navigation. Cette géographie reste toutefois très européo-centrée. Ainsi la conquête des mers apparait non seulement comme une épopée du passé, mais aussi comme le creuset d'une construction intellectuelle qui façonne encore de nos jours notre représentation du Monde. Jean-Marc Tagliaferri



