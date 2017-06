Mail Courrier des lecteurs LBSJS 131 - Enjeux des législatives ? ​Présentation par Bruno BOURGEON à Saint Denis à " L’Arbradélis ", Mardi 06 Juin 2017 de 18h00 à 20h00

Une parité encore loin du compte : Au total, 7882 candidats participeront aux élections législatives, et seulement 42% de femmes.. Dans un communiqué, le HCE constate qu'au vu des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, "les partis ont investi 3344 candidates" pour les élections des 11 et 18 juin, "soit 42,4%" de candidates contre 40% en 2012 et 41,6% en 2007.



Un surcroît de candidats : Ce mardi, le ministère de l'Intérieur a publié la liste de tous les candidats aux élections législatives de 2017. Un scrutin qui compte 7882 postulants recensés sur 577 circonscriptions françaises, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Soit 13,66 candidats par circonscription. A La Réunion, 89 candidats pour 7 circonscriptions, soit 12,7 candidats par circonscription, contre 59 à l’élection précédente, soit une augmentation de 50%. Parmi eux se trouvent 350 députés sortants, ce qui veut dire qu'une part significative du Palais-Bourbon sera composée de nouveaux visages lors de la prochaine législature, la quinzième de la Ve République. Sur le papier en tout cas, puisque sur les 204 qui ne se représentent pas, 36 ont été "récupérés" en tant que suppléant de leur candidat.



Vers une Majorité Présidentielle ? Le "jour d'après" est arrivé. Emmanuel Macron doit désormais enchaîner avec un nouveau défi de taille, aux délais serrés : celui d'obtenir une "majorité présidentielle" au soir du second tour des législatives, le 18 juin prochain. Il pourra néanmoins compter sur la désunion de la gauche et de la droite, consciencieusement dynamitées par l'ancien ministre de l'Economie depuis plusieurs mois. Dimanche soir 7 mai, Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche! a donné le nouveau nom du rassemblement pour les législatives: "la République En Marche!".



L’Assemblée va radicalement changer de têtes Le dimanche 18 juin, au second tour des élections législatives, l'Assemblée nationale aura une composition inédite. D'abord parce que les traditionnelles couleurs rose (pour le PS) et bleu (pour LR) ont peu de chance de recouvrir la majeure partie de l'hémicycle, comme c'était devenu la tradition depuis plusieurs législatures. Les candidats de La République en marche, dont la quarantaine de circonscriptions gagnables pour le MoDem, ainsi que l'enracinement du FN, devraient commencer par offrir à l'Assemblée nationale une nouvelle teinte. . Que ce soit pour laisser la place aux jeunes ou pour se concentrer sur un exécutif local -loi de non-cumul des mandats oblige-, plus de 200 députés sortants sur 577 jettent l'éponge, tous partis confondus. Parmi eux, des figures de l'Assemblée: Claude Bartolone, Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, mais aussi François Fillon, Jean-François Copé, Bernard Accoyer, Laurent Wauquiez, Marion Maréchal-Le Pen, Noël Mamère... La liste est loin d'être exhaustive.

Et à La Réunion, va-t-on voir émerger des têtes nouvelles ? Bruno BOURGEON



la suite sur : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1516

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! AID 97400 Lu 120 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > C. MELCHIOR en pôle position dans l’Ouest 3eme circonscription, je vote responsable le 11 juin