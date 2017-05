L214 révèle de nouvelles images de maltraitance dans un élevage de poules en batterie

Les images tournées par L214 font une nouvelle fois froid dans le dos. L’association qui milite contre la maltraitance animale et la consommation de viande s’est rendue au cours de ce mois de mai dans un élevage de poules en batterie en Vendée. Animaux déplumés et gravement blessés, parasites sur les œufs, cadavres dans les cages…160 000 poules en cages dépérissent au sein de cet élevage dans lequel Lustucru, filiale du groupe Panzani, s’approvisionnerait, dénonce L214.



"Les milliers de poules entassées dans chacun de ces élevages ne disposent en effet que de l’équivalent d’une feuille A4 chacune. Elles ne voient pas la lumière, ne peuvent étendre pleinement les ailes et souffrent de sévères privations comportementales", proteste-t-elle.



L214 exhorte, ce mardi, le groupe Panzani à "prendre ses responsabilités" puisque selon les informations recueillies par l’association, cet élevage produit des oeufs qui serviront de base à la fabrication des pâtes. "Aucune poule ne devrait vivre en cage. Groupe Panzani et Lustucru Sélection, engagez-vous en fixant une date butoir pour cesser d’utiliser des œufs de poules en cage dans vos produits".



Une pétition et une campagne d’information ont été lancées. L’association a également porté plainte "pour maltraitance" contre l’élevage.