L'université ouvre la classe préparatoire aux concours des fonctions publiques

Les 26 étudiants ayant réussi les épreuves de sélection de la classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques de l'Université de La Réunion ont effectué leur rentrée sur le campus du Moufia ce lundi. Ils ont été accueillis par Frédéric Miranville, président de l'université, Jean-Marc Rizzo, doyen de la Faculté de Droit et d'Economie et Maurice Barate, secrétaire général de la Préfecture.



Cette classe préparatoire voit le jour après trois ans de travail entre l’Université de La Réunion, l’État, le Conseil régional, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l’Institut régional du management en santé de l’océan Indien (IRMSOI), le Centre hospitalier de La Réunion, l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et Pôle Emploi. Elle prépare aux concours administratifs mais, à la différence des "classes prépas" classiques, permet également de valider un niveau Master 1 (Bac +4).



En effet, la classe préparatoire est adossée à la première année de Master en droit public ou de Master en économie appliquée. Ce socle commun est complété par des modules transversaux et spécifiques à la préparation aux concours administratifs et comporte également des e-cours assurés par Sciences Po Paris.