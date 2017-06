L'universitaire, David Lorion, élu député de la 4e circonscription

A 52 ans, David Lorion a, ce dimanche, été élu député de la 4e circonscription, avec 54,39 % des voix. Le Saint-Pierrois, docteur et maître de conférence en géographie a notamment enseigné à Saint-Joseph avant de poursuivre sa carrière à l'Université de La Réunion.



Ses premiers pas en politique se font notamment derrière André Maurice Pihoué, pour qui il fait campagne lors d’élections municipales, législatives ou cantonales.



En 2001, David Lorion est élu à la mairie de Saint-Pierre dans l’équipe de Michel Fontaine et est nommé 7e adjoint chargé de l’aménagement du territoire.



En 2007, à l’occasion de la réélection de Michel Fontaine, il devient 3e adjoint à l’urbanisme.



En 2010, David Lorion entre au sein de la majorité régionale comme 3e vice-président délégué à l’aménagement et à l’économie. Réelu en 2014, il se charge cette fois-ci de la délégation de l’enseignement supérieur, de la recherche, l’innovation, des lycées et de l’octroi de mer.



Depuis 2014, il est également 1er adjoint au maire, délégué aux affaires financières, foncières et à l’aménagement. Il occupe aussi les fonctions de conseiller communautaire à la CIVIS.