L'ouverture du bassin de Boucan Canot de nouveau repoussée

Jean Patrouilleau, chargé d'opération à la SPL Tamarun, la société publique locale mandatée par la mairie de Saint-Paul pour mener l'opération de rénovation.

Pas de chance pour les vacanciers. Alors que les plages de Boucan Canot et des Roches Noires restent interdites à la baignade et aux activités nautiques , les filets anti-requins n'étant plus opérationnels, il faudra encore patienter pour pouvoir profiter du bassin de baignade de Boucan "En raison des trains de houle qui se sont succédés, l'ouverture au public n'est plus prévue pour le 14 juillet , mais plutôt aux alentours du 25 juillet", indique en effetLa livraison globale, avec sanitaires refaits à neuf et revégétalisation de l'accès au bassin, est elle aussi repoussée. Prévue pour fin juillet, elle devrait finalement avoir lieu aux alentours du 10 août.