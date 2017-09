Mail La grande Une L'ouragan Maria fait au moins un mort et des disparus en Guadeloupe





👨‍🚒💪🏽De nouveaux renforts de la sécurité civile viennent de quitter Paris et sont attendus dans les prochaines heures aux #Antilles #Maria pic.twitter.com/aBs0Zre78L

— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 19 septembre 2017



Maria a touché un peu plus tôt la Martinique. 50 000 foyers ont été privés d'électricité, selon la préfecture. Le bilan des dégâts restait encore difficile à établir. Les dégâts sont aussi importants en Dominique.



Saint-Barthelémy et Saint-Martin ont été placées en alerte violette (alerte maximale) à 12 h heure locale (20 h Réunion), a annoncé la préfète déléguée Anne Laubiès, lors d’un point presse.



Il est demandé aux habitants "de ne sortir sous aucun prétexte". Une consigne mise en place "jusqu’à nouvel ordre sur les deux îles", déjà ravagées par l’ouragan Irma.



[Direct] #Maria Le centre se trouve actuellement au sud de Basse-Terre. Restez confinés. Réfugiez-vous dans la pièce la + sûre. pic.twitter.com/mwx01Rs4lo

— Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19 septembre 2017

