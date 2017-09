L'ouragan José épargne Saint-Martin et Saint-Barthélémy

C'est le soulagement pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage du deuxième ouragan, José. Il a finalement épargné la population, restée confinée, coupée du monde et encore sous le choc de la violence destructrice du passage d'Irma.



L'ouragan José, de niveau 4 sur une échelle de 5, est donc finalement passé plus loin que prévu des deux îles, avec des effets "nettement moins marqués" selon Météo France.



Le passage de l’ouragan Irma a fait au moins 25 morts dans les Caraïbes : dix dans la partie française et deux dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, quatre dans les îles Vierges américaines, six dans les Iles Vierges Britanniques et l’archipel d’Anguilla, deux à Porto-Rico, une à Barbuda.



C'est maintenant au tour de la Floride de retenir son souffle à l'approche d'Irma, qui devrait arriver ce dimanche. Les autorités américaines ont déjà émis des ordres d'évacuation à 6,3 millions de personnes.