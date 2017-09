L'ouragan Irma sera suivi de l’ouragan José

L’ouragan Irma, de catégorie 5 et le plus puissant jamais enregistré dans l’Atlantique, poursuit sa trajectoire. Il passe à proximité du Nord de Haïti et continue sa route en direction de Cuba et de la Floride aux États-Unis.



José, qui arrive derrière, s’est renforcé en ouragan de catégorie 3. Il se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest et devrait passer à quelques kilomètres de la Guadeloupe et Saint-Martin. Selon Météo France, il pourrait encore se renforcer et impacter "les îles devenues hyper vulnérables" .



Le bilan provisoire est de 12 morts : aux six décès comptabilisés à Saint-Martin et Barbuda s’ajoutent quatre dans les îles Vierges américaines et deux à Porto Rico.