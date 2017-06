L’opportunisme désespéré de Karine Nabenesa "récidiviste du fake buzz"

A l’image de son mentor « le roi dodo de Saint Leu » spécialiste du fake buzz (grève de la faim de un jour, agression mystère de journaliste, peintre des chapelles profanées, supérieur hiérarchique du préfet) Karine réitère sa stratégie de s’approprier des soutiens qui n’en sont pas. On se rappelle tous de sa jolie photo aux cotés de Madame Dindar lors du premier tour des élections présidentielles où elle se déclarait en marche. Coup d’épée dans l’eau Nassimah dès le lendemain réaffirmait son soutient explicite au candidat les Républicains en lui apportant son parrainage.



Il semblerait qu’elle veuille persister dans son déni et tente part tout moyen de s’approprier le soutient de la Présidente du Conseil Départemental, l'investiture LPA ne semblant visiblement pas suffire au regard du camouflé de la non investiture de Karine par "Papa Macron". Voila qu’hier son community manager (apparement sans grande inspiration) décide la prendre en photo aux cotés de la présidente pendant un temps de partage avec la communauté musulmane du bas de la rivière à l’occasion de la rupture du jeune. Dans une énième tentative désespérée elle tente à faire croire que Nassimah la soutient dans son combat pour la première circonscription. La vérité est tout autre Nassimah invitée par le président de la mosquée est venu accompagnée de Jean Jacques Morel et de Faouzia Vitry afin de montrer l’union de la droite et du centre sur la première circonscription.



De deux choses l’une soit l’illumination dont souffre Thierry Robert est contagieuse et Madame Nabenesa est atteinte du même syndrome, soit lorsqu’elle parle du centre uni sur Saint Denis elle annonce en filigrane son soutient à la candidature uni de la droite et du centre incarnée par Jean Jacques Morel. J’ai des doutes quand à la seconde alternative.