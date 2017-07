L’opération "Je par le jeu" à Saint-Paul

Dans le cadre des actions menées par le Contrat de Ville, la Mairie de Saint-Paul en partenariat avec les conseils citoyens, les parents, les animateurs et l’association « Ou Gingn’ » a organisé l’opération « Je par le Jeu » les 24 et 25 juillet dernier au Case Combavas, à la Maison de la citoyenneté de Plateau Caillou et de Fleurimont.



Basées sur une demande récurrente des habitants des quartiers prioritaires de la commune et des conseils citoyens, ces activités ludiques ont été ainsi mises en place pendant les vacances. L’objectif étant de créer ou de recréer du lien social, familial entre enfants, jeunes et parents issus du même quartier, de développer l’adresse, l’observation, la mémoire, l’imaginaire, la patience et la maitrise de soi, d’ouvrir une passerelle vers un apprentissage institutionnel ou social à travers le plaisir de jouer et d’acquérir des notions de règles et de respect. Ces échanges conviviaux peuvent aussi contribuer à développer des éléments de savoir être et de savoir-faire.



Le « Je par le Jeu Citoyen de Demain est une mallette composée d’un panel de jeux de société qui sensibilise et apporte une réponse à l’attente de la population. Exemples : jeu plateau autour de l’éducation aux médias, Le jeu « Kancèton » autour des addictions, « Bien dans ton assiette » autour de l’alimentation…, « Détruit tout » autour des déchets…)



Le « Je par le Jeu Citoyen de Demain » est un outil qui favorise la communication autrement avec les autres.



Ces ateliers se tiendront dans ces quartiers du 24 juillet au 4 août.



Découvrez le calendrier de la manifestation en cliquant ici.