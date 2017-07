L'offre de Free comparée aux autres opérateurs mobiles

Avec son forfait à 9,99 euros par mois comprenant appels et sms illimités ainsi que 25 Go d’internet mobile 4G/4G+ à La Réunion, Free a voulu taper fort pour son arrivée à La Réunion et n'a pas hésité à parler de "révolution". Qu'en est-il réellement des prix proposés par ses concurrents, sur les offres quasi équivalentes ? Nous avons comparé.



A titre de comparaison :



- SFR propose en ce moment un forfait POWER avec appels et sms illimités, et 20 Go d'internet mobile par mois, à partir de 32,99 euros/mois .



- Orange propose son "pack illimité" avec appels et sms illimités, et 20 Go d'internet mobile par mois, à 29,99 euros/mois .



- Koifé! (Orange) propose un forfait avec appels et sms illimités, et 20 Go d'internet mobile par mois, à partir de 19,99 euros/mois .



- RED by SFR propose un forfait sans engagement (comme Free) avec appels et sms illimités, et 20 Go d'internet mobile par mois, à partir de 24,99 euros/mois (offre promotionnelle à 19,99€ en ce moment) .



Une nouvelle offre sera proposée dans quelques mois par Zeop qui fera son entrée sur le marché déjà très concurrentiel du mobile à La Réunion. Les offres de Zeop, du groupe Océinde, sont attendues d'ici la fin de l'année. Encore de bonnes nouvelles pour le consommateur réunionnais ?