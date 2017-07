L’intensité éruptive moitié moins importante qu’en début d’éruption

L’éruption débutée le 14 juillet à 00h50 heure locale se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) reste à un niveau équivalent à 50% de la valeur observée en début d’éruption, indique l’OVPF dans son dernier bulletin émis ce dimanche 30 juillet.



Aucun séisme n’ a été enregistré au cours des dernières 24 heures. La tendance observée sur les capteurs de déformation, notamment GPS, semble se stabiliser ou s’inverser (à la déflation). Ce paramètre sera à suivre ces prochains jours.



La reconnaissance de terrain réalisée ce dimanche matin avec le concours de la Section Aérienne de Gendarmerie et le PGHM, a permis aux membres de l’OVPF d’effectuer différents relevés sur site.



Le cône éruptif continue son édification, il est désormais complètement fermé et présente une bouche principale d’où jaillissent des projections intermittentes (photo ci-contre).



Une deuxième bouche, plus petite, sur la bordure nord du cône est nettement moins active, seules quelques projections sont rarement observées (Figure 2). La majorité de l’activité se fait désormais en tunnels de lave. Des cassures au sein de ces tunnels laissent s’échapper des bras de coulées de faible extension latérale. Cette activité reste confinée dans la partie proche du cône effusive.