Mail ZinfosBlog (En attente) L'humble ne se lassera jamais de relire ce poème de R. Kipling...



Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir;

Si tu peux être amant sans être fou d'amour

Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour

Pourtant lutter et te défendre;



Si tu peux supporter d'entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots

Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d'un mot;

Si tu peux rester digne en étant populaire

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois

Et si tu peux aimer tous tes amis en frères

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi;



Si tu sais méditer, observer et connaître

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur

Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître

Penser, sans n'être qu'un penseur;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage

Si tu peux être brave et jamais imprudent

Si tu peux être bon, si tu sais être sage

Sans être moral ni pédant;



Si tu peux rencontrer triomphe après défaite

Et recevoir ces deux menteurs d'un même front

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront;

Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire

Seront à tout jamais tes esclaves soumis

Et, ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire

Tu seras un hommes mon fils.







Source : Tu seras un homme mon fils !Source : http://www.zinfos974.com/hamilcaro/L-humble-ne-se-... Cyrille Hamilcaro Lu 21 fois



Mail