L’homme qui avait démembré un collégien sort de prison

Ce vendredi 28 juillet, Claude Ducos a été remis en liberté. Âgé de 77 ans, l’homme avait été condamné à trois ans de prison pour avoir démembré le corps d’un collégien que son amant avait tué à coups de marteau. Le retraité a de nouveau dit, à sa sortie de la maison d’arrêt hier, avoir été victime d'une erreur judiciaire.



Avec le jeu des remises de peine et de sa détention provisoire, il a pu être remis en liberté avant le terme de sa peine de trois ans.



Dans son procès en appel en décembre 2016, la condamnation de Claude Ducos à trois ans de prison pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre et dissimulation de preuves avait été confirmée.



Claude Ducos a pu sortir de prison ce vendredi parce qu’il avait déjà effectué une partie de sa peine, 16 mois, en détention provisoire. Il avait aussi bénéficié d’une remise de peine automatique d’un tiers. Après son jugement en appel, il ne lui restait donc plus que huit mois à passer derrière les barreaux de la prison de Mont-de-Marsan (région Nouvelle-Aquitaine).



Le 4 juin 2011, à Pau, Alexandre Junca, 13 ans, avait disparu. Les morceaux de son corps avaient été retrouvés à différents endroits de la ville. L’enquête avait permis l’interpellation de quatre personnes.



Mickaël Baerhel a été condamné pour le meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité. Son complice, Christophe Camy, accusé d’avoir volé le téléphone de l’adolescent, a été condamné à 15 ans d’emprisonnement. Fatima Ennajah, ex-compagne du meurtrier, a écopé de trois ans ferme pour recel de cadavre et non dénonciation de crime. Claude Ducos, qui entretenait une relation tarifée avec Mickaël Baerhel, avait été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir découpé le corps de la victime. Sur les quatre condamnés de cette affaire, Fatima Ennajah a elle aussi purgé sa peine.