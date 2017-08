Mail ZinfosBlog à la Une L’homme qui aimait les livres





Au-delà de ses multiples casquettes : journaliste, écrivain, éditeur, il était (cela me fait tout drôle de parler de lui au passé) à l’initiative d’une grande manifestation annuelle "la forêt des livres". Une journée en Touraine, entre Tours et Poitiers et des milliers de livres et de visiteurs. Chaque dernier dimanche du mois d’août, le monde des écrivains se retrouvait sous les grands arbres centenaires de Loches. La forêt des livres c’était "le bébé" de Gonzague Saint Bris. Depuis plus de 20 ans, il a soufflé de toute son énergie sur les flammes de "la forêt des livres", et l’a fait grandir pour devenir une fête populaire.



Merci Gonzague !





Pour mieux le connaître voici deux ouvrages parmi la cinquantaine que compose sa bibliographie : les vieillards de Brigthon : une histoire étrange, celle d’un enfant de cinq ans enfermé dans un hospice avec des vieillards parce qu’il s’était disputé avec son frère. Cette histoire c’est son histoire. Pour de vrai. Entouré de vieillards excentriques, l’auteur raconte l’enfermement qui a marqué à tout jamais le restant de ses jours. Parfois moqueur mais jamais méchant, ce très beau récit tout en poésie a obtenu le Prix Interallié en 2002. Savez-vous que Gonzague Saint Bris a fait la connaissance de Michael Jackson le temps d’un périple en Afrique ? Proche de la pop star, il dépeint dans l’ouvrage très bien "Au paradis avec Michael Jackson" une facette du chanteur en privé. Bonne lecture !



