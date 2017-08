L'heure de la rentrée a sonné pour tous les écoliers de l'île

Les 18 communes qui n’avaient toujours pas fait leur rentrée scolaire ouvrent aujourd’hui leurs portes à leurs écoliers. Ils seront au total plus de 200 000 à prendre le chemin de l'école. Seules six communes avaient pu assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions la semaine dernière.



La rentrée avait été reportée dans 18 communes de l’île en raison de la baisse du quota de contrats aidés à destination de La Réunion.



Des contrats aidés particulièrement en nombre dans les écoles et se chargeant de la sécurité des enfants ou encore de l’hygiène des classes.



Outre l’officialisation de la rentrée scolaire dans toutes les communes de l’île, les services de transports scolaires ou encore la cantine des écoles devraient fonctionner normalement.