L'exposition "Un Volcan et des hommes" inaugurée

Le vernissage de l’exposition "Un Volcan et des hommes" des photographes Fatch et Bigot s'est tenu hier à la Cité du Volcan en présence des anciens guides et porteurs du Piton de la Fournaise.



Cette exposition met à l’honneur ceux qui ont participé à la découverte du Piton de la Fournaise, en accompagnant, guidant et accueillant touristes et scientifiques.