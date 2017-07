L'exposition "Arbres connus et méconnus de Saint-Joseph" présentée à des élèves

Ce mardi, les élèves des élèves de l'école du centre, du collège Joseph Hubert et du lycée Agricole ont assisté au vernissage de l'exposition Arbres connus et méconnus de Saint-Joseph, en présence du paysagiste Clément Aquilina et des artistes Joëlle Écormier (auteure) et François-Louis Athénas (photographe.



Ce projet, accompagné par la Ville de Saint-Joseph et la bibliothèque municipale, vise à valoriser le patrimoine végétal de la commune, de sensibiliser les jeunes aux "bienfaits" des arbres mais aussi de leur apporter des connaissances théoriques.



L'ensemble de l'exposition est à découvrir dans le hall de la mairie jusqu'au 29 juillet prochain.