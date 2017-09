L'ex-préfet Jean Daubigny n'a pas payé d'impôts pendant 4 ans

"Un blocage incompréhensible"… C’est par cela que l’ex-préfet de La Réunion, Jean Daubigny, explique le fait qu’il n’ait pas payé d’impôts pendant quatre ans, selon la presse locale. Devant le tribunal correctionnel de Paris vendredi, accusé de fraude fiscale, il a raconté avoir été "noyé" dans le travail.



L’ancien préfet de La Réunion – de 1998 à 2001 – n’aurait pas payé d’impôts entre 2011 et 2014, ce qui équivaut à près de 200.000 euros. S’il a depuis régularisé sa situation, il n’aurait pas déclaré ses revenus de 2015 à 2016 ; son épouse non plus.



Le procureur a requis un an de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende. Il a également requis six mois de sursis contre l’épouse de Jean Daubigny.