L’esprit d’équipe, symbole de la réussite sportive à Saint-Paul

Le Maire, Joseph Sinimalé et l’adjoint délégué aux Sports, Thierry Martineau ont eu le plaisir de remettre une distinction au nom de la ville à plusieurs équipes qui se sont illustrées dans leurs disciplines sportives respectives au cours de l’année 2016/2017. Représentant le football, le basket ou encore le rugby, les sportifs présents et les membres des équipes encadrantes ont tous pu profiter d’un moment privilégié où la reconnaissance de leurs résultats et de leurs performances a été mise en valeur.





Les équipes distinguées :



Le Rugby Club de Saint-Paul



Le Basket Club Saint-Paulois



L’US Bellemène Canot



L’AS Guillaume



Le Foot Corpo Mairie