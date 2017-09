Mail Société L’équipe d'Echappées Belles en tournage à La Réunion





Raphaël de Casabianca invitera ici le million de spectateurs qui suit chaque semaine ses aventures, à partir à la découverte des différents paysages de La Réunion. Des "rencontres atypiques et émouvantes avec des Réunionnais" sont également au programme des dix jours de tournage, indique l’Ile de La Réunion Tourisme.



Six producteurs et journalistes de l’émission accompagnent le présentateur.



La diffusion des 90 minutes d'émission consacrées à notre île est prévue pour le 11 novembre prochain sur France 5. En attendant, deux autres émissions réalisées en collaboration avec l'Île de la Réunion Tourisme sont diffusées ce mois-ci. E=M6 tournée sur notre île en avril dernier, intitulée "Spectacle de la nature", diffusée le dimanche 11 septembre prochain à 20h20, sur M6, et Faut pas rêver diffusée le lundi 25 septembre à 20h55, sur France 3.



