L'épidémie de bronchiolite est terminée

Les épidémies de bronchiolite qui ont touché La Réunion et Mayotte sont à présent terminées, indique l'ARS-OI. La saison 2016-2017 aura été marquée par des épidémies plus importantes dans leur durée que lors des saisons précédentes.



À La Réunion, 801 passages pour bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans ont été enregistrés dont 52% d’entre eux ont été hospitalisés. L'épidémie qui a débuté en février a duré 13 semaines, contre 7 semaines pour les saisons précédentes. Le pic épidémique a été atteint début mars.



Même scénario à Mayotte où l'épidémie saisonnière de bronchiolite a connu une durée bien plus importante que lors des saisons antérieures (22 semaines d’épidémie). L’épidémie a débuté au mois de décembre 2016 et s’est terminée début mai 2017. Le pic épidémique a été atteint fin février-début mars. Au total, durant l’épidémie, 656 passages pour bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans ont été enregistrés dont 37% d’entre eux ont été hospitalisés, précise l'ARS.