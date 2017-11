L'entrée de la Rivière des Galets impossible à cause de poubelles en feu

Les terrains de "jeu" habituels des fauteurs de troubles étaient tous "allumés" ce dimanche soir au Port. Après le rond point Titan et quelques poubelles brûlées avenue Rico Carpaye, les forces de l'ordre ont également dû intervenir de l'autre côté de la ville, à la Rivière des Galets.



Là encore, le mobilier urbain a été utilisé comme combustible. Les automobilistes qui pensaient regagner les hauts de la Possession en passant par le quartier de la Rivière des Galets ont quant à eux dû rebrousser chemin.



Une rangée de poubelles a été disposée, en feu, sur la largeur des deux sens de circulation entre l'échangeur du Sacré coeur et les immeubles du quartier.



Trois véhicules de police sont venus repérer les lieux vers 22H30, s'arrêtant au rond point au-dessus de la quatre voies mais le dispositif a été levé quelques minutes plus tard. A priori, aucun heurt n'a été signalé sur ce secteur.



A noter que le feu a également été mis dans la broussaille qui borde le stade Nelson Mandela et le Sacré coeur.