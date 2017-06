L'emblème...!

Le Paille-en-queue à brin blanc(Phaéthon Lepturus). Taille: 81cm...envergure 92 cm...40 cm pour les deux rectrices. Le Paille en queue est un emblème dans la mentalité Réunionnaise et inspire la liberté. On le voit souvent allant et venant, hésitant à se poser devant une anfractuosité de la falaise. C'est un oiseau des mers chaudes connu dans tous les océans. Dans l'océan indien il niche dans la plupart des îles de la zone intertropicale. Les adultes sont semblables, entièrement blanc satiné hormis un trait noir qui traverse l’œil, une bande noire triangulaire sur l'aile et la partie proximale des rémiges primaire en noire, deux très longues rectrices blanche qui font sa particularité, un bec massif et pointu légèrement courbe jaune, les pattes sont grisâtres aux extrémités des doigts noire. Il pêche en mer des petits poissons, qu'il repère d'une très grande hauteur et après un plongeon vertical spectaculaire pour les capturer. Posé sur l'eau, il a toujours la queue relevée.Source : http://www.zinfos974.com/payetphoto/L-embleme-_a10...