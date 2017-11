La grande Une L'élection de Jean-Hugues Ratenon risque-t-elle d'être annulée?





Le candidat était persuadé d'avoir accompli les formalités dans les temps. Il avait confié cette tache à un fidèle parmi les fidèles, qui lui a garanti que tout avait été fait dans les temps. Et même avant la date impartie.



Et voilà que celui qui est devenu entre-temps le député de la 5ème circonscription, a reçu dans le courant de la semaine dernière comme le signale le site de Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) l'informant que son dossier n'avait été déposé que... le 20 août.



Jean-Hugues Ratenon se trouve actuellement à Paris pour assister aux travaux parlementaires et il devait d'ailleurs ce soir défendre un amendement.



Dire qu'il n'est pas inquiet serait mentir, mais il fait confiance à la parole de son ami, lequel est en train de mettre sens dessus-dessous son domicile pour mettre la main sur le fameux récépissé, qui serait minuscule.



L'explication tient peut être dans le fait que le 18 août tombait un vendredi. Imaginons que le document ait été déposé vendredi soir à la Poste, il ne serait parti que lundi matin, et c'est cette date qui aurait été marquée sur le cachet de la Poste...



Quoi qu'il en soit, il serait vraiment extraordinaire que le seul candidat à n'avoir presque rien dépensé pendant sa campagne, avec un niveau de dépenses très en dessous du plafond autorisé, soit le seul à voir ses comptes annulés.



Le suspense ne devrait plus durer trop longtemps... Comme tous les candidats aux dernières législatives du 11 et 18 juin derniers, Jean-Hugues Ratenon devait déposer ses comptes de campagne pour prouver qu'il n'a pas dépassé le plafond autorisé par la loi, avant le 18 août. Sous peine de voir son élection annulée.Le candidat était persuadé d'avoir accompli les formalités dans les temps. Il avait confié cette tache à un fidèle parmi les fidèles, qui lui a garanti que tout avait été fait dans les temps. Et même avant la date impartie.Et voilà que celui qui est devenu entre-temps le député de la 5ème circonscription, a reçu dans le courant de la semaine dernière comme le signale le site de Freedom , un courrier émanant de la

Pierrot Dupuy Lu 617 fois