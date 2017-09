Mail Courrier des lecteurs "L’économie réunionnaise se porte bien" Ben… raconte ça in tangue, lu morde à ou !

Une charmante dame de l’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) en a commis une bien bonne, hier soir, au JT de RFO. Je ne vais pas dire son nom : elle ne fait que citer les conclusions de sa boîte, fondées sur les chiffres bidons fournis par des instances gouvernementales plus fausses que des jetons.



En clair, avec un large sourire (craquant au demeurant), elle a affirmé que « l’économie réunionnaise se porte bien ». Le tout assorti de quelques considérations sur les exportations qui grimpent, les carnets des entreprises qui se remplissent et les chefs de grosses entreprises qui pètent dans la soie.



Dieu est grand !



J’aurais aimé entendre de quelles entreprises il s’agit. Parce que lorsqu’on voit le chiffre exponentiel des PME/TPE qui lourdent, on a du mal à encadrer ces propos.



Quand on constate que les Réunionnais vivent de plus en plus mal (y compris ceux qui ont un emploi), on a du mal à croire que notre économie chante La lambada.



Ou alors, c’est à se poser une question angoissante : si cette dame dit vrai, à qui profite le crime ? Cela nous conforte dans notre sentiment que cette économie mondialisée, à base d’ultralibéralisme, ne sert qu’à enrichir ceux qui ont déjà le cul bordé de nouilles.



O K ! J’arrête. « Je sors », comme dit Ohana, sinon on va encore dire que je fais du mauvais esprit.



Cette semaine, un petit artisan, accablé de dettes et de taxes, s’est pendu dans son atelier. Aucun organisme officiel n’a voulu l’aider. La lassitude, la fierté ravagée, l’impossibilité de trouver une solution malgré son courage, ont fait le reste. Je présente mes sincères condoléances à la famille de cet homme.



Mais « tout va de mieux en mieux ; tout est de moins en moins cher », comme l’assénaient 100 fois par jour les radios gouvernementales russes du temps de la soviétisation à outrance.



Savez-vous ce qui a conduit à notre Révolution de 1789 ? La simple augmentation du prix du pain. Aux armes, citoyens ! Jules Bénard Lu 86 fois



