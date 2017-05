L’école selon M. Macron, un homme pressé

Les multiples interventions des équipes de M. Macron concernant l’éducation nationale font état d’une certaine urgence à réformer des aspects de l’école actuelle .



La réduction des effectifs dans les cp et les ce1 de l’éducation prioritaire, mesure phare de sa campagne électorale devrait être appliquée dès le mois d’août 2017 . Par le biais d’un amendement à la circulaire de rentrée, les enseignants actuellement sur le dispositif plus de maîtres que de classes (pdmqdc) vont être affectés sur ces postes. Cette réforme transforme un dispositif au profit d’un autre sans même l’avoir véritablement évalué afin d’en tirer des conclusions qui permettraient de favoriser les apprentissages . L’investissement de ces enseignants auprès des élèves en difficulté est trahi au profit de mesures politiciennes, mais une réforme ne se fait pas contre les enseignants si l’on veut qu’elle aboutisse. L’ignorance des conditions de travail est également un sujet d’inquiétude : envisager de diviser une salle de classe en deux par un rideau ou une simple cloison pour permettre à deux enseignants d’exercer conjointement montre bien la méconnaissance du terrain.



De la même façon, la réforme des rythmes scolaires que nous subissons depuis 2013 sera invalidée ou pas, par les mairies avant de l’être par les enseignants ; notre parole sera mineure au regard des desiderata municipaux conditionnés eux-mêmes par des contingences matérielles.



Apparemment, comme pour le dispositif PDMQDC, aucune analyse ne sera conduite sur les avantages et les inconvénients de la réforme des rythmes scolaires au profit des intérêts budgétaires et électoralistes.



En revanche, aucune proposition n’est faite concernant la formation des stagiaires et de son amélioration , alors que certains d’entre eux sont en grève et manifestent un épuisement à la tâche qui conduit de plus en plus d’entre eux à démissionner alors même que les besoins existent.