L’école primaire dans l’temps lontan … on se foutait bien de la semaine de 4 jours !

Semaine de 4 jours ? de 4 jours ½ ? Le débat fait rage, bête à pleurer. Et surtout plein de non-sens et de conneries plus grosses que la Tour : " Marmailles lé trop fatigués, monsieur Bobby ! " Les pauvres chéris-martyres n’ont pourtant que 24 heures de classe la semaine. Si tu obligeais tes enfants à dormir à des heures décentes au lieu de conforter leur schizophrénie sur leur PS jusqu’à deux heures du mat’, ils le seraient peut-être moins, fatigués, non ? Quant au nombre d’heures hebdomadaires, c’est du pareil au même : 24 heures, ça les épuise. Si ! Nous, on avait 6 heures par jour et ça cravachait ferme lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Si mon cerveau n’est pas cariaté, ça nous donnait du 30 heures la semaine.



Mais allé tir d’l’eau dan in’ roche !



La rentrée de monsieur Frantz Fontaine



L’effervescence était un peu spéciale en ce jour de rentrée des classes, oh ! à peine. On se retrouvait après le mois d’août, dans la poussière de la grande cour d’Hégésippe-Hoareau à La Rivière. Oui, je vous parlerai surtout de cette école, là où se trouve maintenant la mairie annexe, qui à l’époque, était en face. Car c’est celle que j’ai connue le mieux mais rien ne vous empêche d’y apporter votre propre expérience dans vos commentaires toujours bienvenus.



Debout à l’entrée de la cour, mains croisées dans le dos, moustache au vent, Frantz Fontaine, le dirlo, attendait ses ouailles sourire aux lèvres. Un sourire dont il fallait se méfier car si Frantz était laxiste pour les péchés véniels, il n’admettait aucun manquement grave à la discipline. On l’aimait et le redoutait : Frantz avait une voix à faire fuir les papangues et des rages retentissantes. Ceci dit, c’était le meilleur des hommes, mettant volontiers la main à la poche en faveur de ses élèves déshérités. Et Dieu sait s’il y en avait ! Car dans ces années 50, une misère noire sévissait encore dans nos campagnes, les bienfaits tant promis de la départementalisation se faisant férocement attendre.



La seule présence de monsieur Frantz garantissait une rentrée sans accroc. Autour de lui se tenaient « ses » instituteurs, échangeant benoîtement les dernières nouvelles, les réminiscences des vacances.



Lorsque retentissait la cloche de madame Céssé, à 8 heures moins cinq, les rangs se formaient automatiquement, à leur place définie depuis une éternité. Les plus petits à droite et, par ordre croissant, jusqu’aux CM2 et, au bout, la Fin d’Etudes de monsieur Clé. Quand je dis « les rangs », c’était par deux, les petits se tenant même par la main. Ces rangs étaient bien droits.



" Oté ti-Jules, ou nana ver solitaire ? "



Hop ! je cessais de bouger car les injonctions de monsieur Frantz n’appelaient que l’obéissance.



La grande madame Céssé



Cérémonial immuable, cela débutait par le lever du drapeau au mât-de-pavillon de la cour, tandis que les petits entonnaient une Marseillaise claire et pure qui ne nous a jamais paru déplacée ni ridicule, ni vieillotte ! De toute façon, celui qui rigolait pendant l’hymne national était sûr de recevoir une chose, une seule : le « 45 fillette » de Frantz (il mesurait son mètre quatre-vingt-cinq, le bonhomme).



La cloche évoquée ci-dessus était actionnée par madame Céssé, maîtresse de classe préparatoire. Pour l’unique raison qu’elle était la plus grande des institutrices et que la cloche avait été installé e très en hauteur par on ne sait quel imbécile. Madame Céssé se pourvoyait de sa règle carrée à bouts ferrés et ça cognait sec. Impossible de ne pas l’entendre.



C’était encore à l’un de ses petits que revenait le privilège de monter le drapeau ; et toujours à ses bambins d’entonner la Marseillaise : leurs voix étaient pures et claires et leur maîtresse leur avait appris à chantonner en tonalité et en mesure.



Ce qui n’était que la personnalité-même de cette femme merveilleuse qui compensait par une pédagogie sans failles les heurts et (surtout) malheurs de sa vie conjugale.

Madame Cessé avait convolé en injustes noces avec le frère d’un politicien très connu à Saint-Louis. Son (si peu) coquin se rinçait la glotte au rhum du Gol dès potron-minet et ne buvait rien d’autre. Les méchantes langues racontent qu’un jour, ne distinguant plus bien les liquides, il avala par mégarde un verre d’eau et s’en trouva si mal qu’il fallut appeler le docteur Edwards (célébrité sudiste) : il n’y était pas habitué.



D’autres racontent une anecdote très peu glorieuse… Un jour, avisant deux hommes affairés sur le capot ouvert d’une voiture en panne, Cessé s’approcha et, trébuchant très fort (sur ses pieds et sur les mots), conseilla d’abord de nettoyer les charbons. Comme on lui rétorquait que la panne semblait provenir des bougies, il eut cette répartie demeurée célèbre à La Rivière, quartier du Ruisseau, route Hubert-Delisle :



" Comment zot i veut bougies i marchent ? Le ventilateur i souff’ dessus ! "



L’encrier de Georges Imouche



Pendant que les retrouvailles se faisaient dans la cour, le rythme étant valable pour tous les autres jours, les préposés aux encriers accomplissaient leur modeste mais indispensable devoir : avec le petit bidon fourni par l’instit’, ils emplissaient soigneusement les petits encriers en céramique blanche incrustés dans le bois de nos tables-pour-deux.



Certains élèves, plus fortunés, arrivaient avec leur propre petit encrier mauve brandi à bout de ficelle. Je me souviens qu’un matin, je pris le poing de mon copain Georges Imouche dans la gueule, pour l’avoir accusé d’avoir volé mon encrier. Les salauds de copains applaudissaient, bien sûr. Georges n’avait rien volé du tout : j’avais simplement oublié le mien en classe la veille. Bien fait pour moi !



Je ne l’ai jamais raconté à Justy (ma maman), elle m’aurait tanné le cuir.



En classe, sur le tableau noir à trois volets, était inscrite en belles lettres rondes la leçon de morale du jour, juste sous la date.



" Tu n’accuseras personne d’un méfait qu’il n’a pas commis ; cela s’appelle de l’injustice " (ah bon ? c’était pour moi, ça ?)



Cette phrase de morale, il fallait la copier sur le cahier journalier, l’un des deux seuls que nous utilisions. Oui, nous n’avions QUE deux cahiers : le cahier journalier et celui des devoirs mensuels. Les devoirs mensuels correspondaient à ce qu’on appellerait plus tard " les compositions ".



" Tu n’accuseras personne d’un méfait… "



Cette modestie de moyens était uniquement due à la richesse de cœur de nos enseignants. Nos instituteurs et institutrices vivaient dans des maisons disséminées dans toute la contrée. Ils étaient aux premières loges pour se désoler de la misère ambiante. Alors, braves cœurs, ils ne sollicitaient des élèves que le minimum indispensable : un cahier de devoirs journaliers, 32 pages quadrillées, un cahier de devoirs mensuels… et c’est tout.



Les manuels étaient alors vendus par nos Chinois du coin, " Chinois-Neuve " en tête, juste en face d’Hégésippe).



Malgré cette faible exigence des enseignants, pas mal de famille n’arrivaient quand même pas à assurer, nos enseignants le savaient bien. Dans l’armoire de la classe, donc, il y avait TOUJOURS une provision de cahiers et de manuels à l’intention de nos petits potes déshérités. Je me répète peut-être mais Dieu sait s’il y en avait.



Revenons à cette leçon de morale : nous devions la recopier et, le soir, l’apprendre par cœur car on la ferait réciter à plusieurs d’entre nous le lendemain aux petites aubes.



La leçon de français arrivant dans la foulée tenait un grand compte de cette leçon de morale : vocabulaire, orthographe, conjugaison, tout y passait.



Ainsi " tu n’accuseras personne d’un méfait, etc. … "



Vocabulaire : sens et écriture de " méfait ".



Conjugaison : " Accuser " à tous les temps et modes.

Ecriture : " Je devrais m’apercevoir que " appelle " prend deux " L " quand la prononciation se dit " elle ". Et au contraire : " Je devrais m’apercevoir qu’apercevoir ne prend qu’un seul " p " ! "



Quand tu as recopié ça 150 fois en guise de punition pour l’avoir oublié, je t’assure que ça reste imprimé à perpète !



Foutu cahier de roulement !



Dans le cahier du jour entraient toutes les leçons, tous les devoirs de la journée, français, calcul, sciences naturelles, histoire, géographie et la page dessin. C’est dans ce cahier que l’on mettait aussi tout ce que nous faisions le soir à la maison. Car cela existait et ne choquait personne. Il y avait toujours, le soir, quelque leçon à mémoriser, une carte de géographie (en couleurs, pas l’autre !), un schéma de sciences naturelles : " Et n’oubliez pas les rémiges, les enfants ! "



Le cahier de devoirs mensuels était destiné à recevoir l’essentiel de ce que nous avions assimilé ce mois-là, des " compositions ", en quelque sorte… si toutefois ce vocable est toujours en fonction. En fin d’année, il mettrait à nu le parcours de l’intéressé : changement de classe ou redoublement ? Cruel dilemme.



Et puis, il y avait ce foutu, cet abominable, ce mortel " cahier de roulement ". Le cauchemar revu mais non corrigé par Terence Fisher.



Le cahier de roulement était un gros cahier, 96 pages, couverture cartonnée. Chaque jour, il appartenait à l’un des élèves de " le tenir ", à savoir y reproduire tout le travail accompli dans cette foutue journée.



Je suppose que cela devait être la preuve, en fin d’année, que l’enseignant avait bien observé toutes les directives pédagogiques que lui imposaient les programmes ? Chacun de nous y avait droit. Et l’instit’ se tenait toujours derrière le préposé du jour, rectifiant une faute d’orthographe, faisant recommencer l’alignement d’une division, rectifiant la " banane " figurant le Jura, s’assurant que la frise de fin du jour ne comportait aucune bavure du crayon de couleur…



Héraclès se plaignait de ne pas savoir lire ? S’il avait su le nombre de Travaux qui lui auraient permis d’y accéder…



" Allé trape in fouette pêche ! "



Ce maudit cahier de roulement, voué aux Gémonies par des générations d’élèves, me laisse un cuisant souvenir. Et quand je dis " cuisant "…



J’étais alors à l’école primaire de Saint-Joseph, dirigée par le jovial Achille Grondin. Rentrant chez Pépé Justinien et Mémé Annéa, le soir, je me morfondais en pensant que, le lendemain, le cahier de roulement, c’était pour ma paume. Perspective attristante s’il en fût. Et je crus trouver la solution : " Pépé, Mémé, demain na point l’école. Monsieur Grondin la dit à nous ". Bon, mes vieux grands-parents, pas méfiants pour un rond, l’acceptèrent.



Misère de misère !



Le lendemain, ma brave Justy de maman se dit qu’elle allait venir embrasser son petit chéri et s’en vint de La Rivière au volant de la Simca Aronde 16 AM 974 de papa. A moins que ce ne fût sa 204, 5 BF 974. " J’ai la mémoire qui flanche… " parfois seulement. Elle parvint aux confins de Saint-Jo à 16 heures et alla chercher son fiston à l’école. Ben il n’y était pas.



Lorsqu’elle parvint, furax, chez Pépé, elle m’obligea à aller moi-même casser le fouette pêche !



" René-fouin-foute "



A l’école primaire, faut bien le reconnaître, il n’y avait pas que des travaux dignes de Jean Valjean. Il y avait quelques satisfactions aussi. Comme les " bons points ", petits rectangles cartonnés où il était inscrit " 1-point ". On les destinait aux élèves s’étant particulièrement montrés appliqués et obstinés.



Il y avait surtout la distribution des prix. Elle était à la charge des seuls instituteurs… et de leur poche ; car en ces époques fantastiques, les municipalités n’avaient que rarement le budget pour ça.



Une phrase m’est restée en mémoire :



" Jules prix de français… René prix de calcul… Philippe prix de travail général ".



Philippe était le garçon de Frantz, grand, mince, rigolard, pitaclé style « garçon volcan ». René, c’était " René fouin-foute ". Ainsi appelé parce son papa avait le taxi n°1 de Saint-Louis et que sa poire-avertisseuse, son klaxon si vous voulez, faisait " fouin-foute ". René reste un des plus gentils garçons que j’aie jamais connus. Je ne l’ai plus revu. Si vous savez…



Même les plus pauvres de nos petits copains avaient toujours droit à un cadeau de fin d’année. Sous forme de petites brosses à dents, de tubes de dentifrice, de petits peignes à cheveux. Façon, là encore, pour nos instit’, de contribuer à un peu de mieux-être dans les familles case-en-paille.



" Monsieur " Pierrot Malet



Oui ! Je vais encore une fois leur rendre hommage, à ces instituteurs et institutrices du temps lontan, au coeur grand comme ça. Ils étaient animés d’une telle foi, aussi. Ils entraient en pédagogie comme d’autres en religion.



Ils étaient comme mon Pépé Justinien, vieil instituteur de la Coloniale, un des hommes les plus intelligents que j’ai connus : il aurait été capable, si on l’avait exigé de lui, d’apprendre à lire à une vache.

La preuve ? " Monsieur " Pierrot, l’illustre Pierrot Malet, a été en mesure de faire passer quelques notions de calcul dans la tête de pioche qui est la mienne. Un jour, Pierrot remplaça Ti-Souris (madame Benoît Fontaine, malade sans doute pour la seule fois de sa vie d’enseignante). Se chargeant des élèves de sa consoeur en même temps que des siens, monsieur Pierrot me dit :



" Ti-Jules, mon garçon, tu mélanges ti poules èk ti cochons dans ta multiplication ! " Je l’ai enregistré à jamais. Je ne suis pas devenu franchement bon en math, non, faut pas exagérer, mais il y a des conneries que je ne commets plus. Grâce à ces vieux instituteurs de la communale de La Rivière.



Monsieur Clé et le Certif’



Ces vieux champions de la pédagogie de " ma " Rivière, je dois les mentionner… monsieur Théodore qui savait tout ; monsieur Ludo, beau comme Gary Cooper ; monsieur Emile, à la gentillesse fabuleuse ; Ti-Souris, (madame Benoît Fontaine, du CM2, qui m’a permis d’entrer en sixième sans examen de passage ; madame Fritz Lebreton, qui nous a enseigné l’écriture en script (" comme dans les livres, ti-Jules ") ; et puis monsieur Clé. Alors ça !



Monsieur Clé Rivière était titulaire de la classe de Fin d’Etudes à Hégésippe-Hoareau. Poste à haute responsabilité. En fin d’années, les élèves devaient affronter ce redoutable Certificat d’études primaires, un examen qu’aucun lycéen de Terminale n’affronterait aujourd’hui avec la moindre chance de succès.



" Les trains qui se croisent, les robinets qui fuient… et il y a des jours où ça s’évapore ! ", racontait Jacques Baudoin.



Monsieur Clé a eu une bonne action : il m’a donné mon copain Alfred comme ami éternel. Monsieur Clé, grand ami de Céssé cité ci-dessus, étant comme son pote de bibition, grand amateur de rhum du Gol. Je dois préciser tout-de-suite que cet homme, plus imprégné de pédagogie et de 49° que de sens commun, n’a eu que très peu de ses élèves ayant échoué au terrible Certif ! Car, pédagogue hors pair malgré tout, il avait, comme tous ses collègues, une idée élevée de sa mission.



Un jour, il administra une punition à quelque cancre dont l’histoire n’a pas retenu le nom. Puis il demanda à cet ignoble d’aller lui chercher du rhum chez Chinois-Neuve, juste en face. Car c’était son rythme : à 10 heures, il donnait à l’un de ses élèves une bouteille de Tomango (cherchez pas, c’est une marque disparue) et de la lui rapporter emplie d’environ 20 cl de rhum du Gol. Soit un quart. Eh oui ! La Réunion est sans doute le seul pays au monde où il y a 5 quarts dans 1 litre.



J’explique : le quart est l’ancienne mesure de la marine à voiles d’autrefois. Soit 20 centilitres. Donc, fort logiquement, il y en a 5 dans un litre, ce qui fait s’arracher les cheveux aux mathématiciens. L’explication nous fut donnée un jour par monsieur Pierrot, qui avait réponse à tout.



Las ! Monsieur Clé choisit ce jour-là celui à qui il venait d’administrer une volée de coups de pompes, la plupart inefficaces, certes, mais vexants quand même. Ce crétin alla vendre la mèche à Frantz. Tu imagines les grondements et rugissements émanant du bureau directorial, ce jour-là.



Frantz, bon prince, n’en dit rien à sa hiérarchie mais monsieur Clé en prit pour son grade. Et continua à se poivrer sévère.



L’école de Pépé Justinien et Mémé Annéa



Je n’ai jamais aimé l’école primaire, ni encore moins le lycée. Je ne pouvais faire autrement : on m’y a obligé. Alors, tant qu’à faire, autant en tirer profit, donc apprendre.



Mais j’ai eu une chance énorme : mes toutes premières années d’apprentissage, je les ai passées avec mon Pépé Justinien et ma Mémé Annéa, à Saint-Joseph. Pépé, adjoint de Raphaël Babet, s’en allait chaque matin à la mairie. Avant de partir, il posait mes opérations de calcul sur un cahier. Et vérifiait le tout au retour.



J’en étais fier quand ça se passait bien : " Lé grand le garçon d’Pépé ! "



Pépé et Mémé ont conforté ma mémoire en m’apprenant, juste en répétition orale, les Fables de Lafontaine, les règles de conjugaison, les tables de multiplication. J’avais un " petit " talent pour l’écriture mais cela ne suffisait pas : " Le talent, sans la technique, c’est rien qu’une sale manie ", disait Brassens (à moins que ce ne fût Marcel Gotlib).



Nos vieilles institutrices, nos vieux instituteurs, nous ont donné bien des rafales de coups de pied au cul ; ça a fait entrer la technique, et mes amis Alain Nivet, Dédé-Maurice, Vax, mes frères Michel et Alain, et tant d’autres, ne diront pas le contraire. Jules Bénard Lu 156 fois



