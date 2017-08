L'école de la Chaloupe Saint-Leu en décrépitude

C'est une école qui date des années 70, et qui mériterait un sérieux coup de jeune. Aucuns travaux depuis des années, et pourtant, deux classes ont été ouvertes cette rentrée, une de Grande Section de maternelle, et l'autre de CM1. L'école élémentaire est située à l'étage, alors que la maternelle occupe le rez-de-chaussée de la petite école de "Chaloupe centre".



Auparavant, il n'y avait que deux classes de maternelle, l'une regroupait des élèves de petite et moyenne section, quand l'autre comptait des moyennes et grandes sections. Il est donc heureux qu'une classe de grande section ait été créée en cette rentrée, permettant ainsi que chaque niveau de maternelle ait sa propre classe. Mais la classe de maternelle est située à l'étage, et dépend donc de l'école élémentaire.



Mauvaise surprise pour les parents et les élèves : aucun matériel pédagogique n'a été livré, et les tables ne sont pas adaptées aux enfants. De plus, dans la classe dépendant de l'école maternelle, la maîtresse n'a pas d'ATSEM, ce qui pose problème, notamment pour accompagner les petits aux toilettes. "La maîtresse nous demande d'emmener nos enfants aux toilettes à leur arrivée à l'école, car elle ne peut pas laisser les élèves seuls dans la classe pour accompagner un enfant aux toilettes", souligne cette maman.



"Les salles de classe sont dans un état déplorable"



Autre preuve de l'incurie de la mairie : les maîtresses des deux nouvelles classes ont fait elles-mêmes les travaux de peinture juste avant la rentrée. Les crochets pour les cartables n'ont été installés que lundi soir, ainsi que la porte d'accès au CM1, alors que le directeur avait demandé cette réparation il y a deux mois.



Cette maman en témoigne : sa fille est entrée dans l'école à 3 ans, elle en a 11 maintenant, et en 8 ans, pas l'ombre de travaux de peinture. "Les salles de classe sont dans un état déplorable, le béton du préau s'effrite, laissant voir la structure métallique. Le chauffe-eau solaire, qui alimente la cantine et les douches des maternelles, a été vandalisé il y a un an, les galets qui l'ont détruit sont toujours présents", se lamente la mère. Si un enfant a un "petit accident", il est douché à l'eau froide. "Avec les problèmes d'humidité, la peinture qui tombe, si des enfants sont asthmatiques, c'est dangereux", poursuit-elle.



Cette situation ubuesque fait réagir quelques parents, mais"beaucoup de parents d'élèves demandent des contrats à la mairie, ils ont peur d'avoir des problèmes s'ils se plaignent."