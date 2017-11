L’école Aliette Hortense décroche la 2ème place du concours Bouchons

Au total, plus de 1600 kg de bouchons auraient été collectés par les 46 écoles de la côte ouest ayant joué le jeu !



Parmi les 98 classes participantes, la classe de CE2 de Madame Karine Eminet-Giraud, de l’école élémentaire Aliette Hortense, met à l’honneur la ville de Saint-Paul en décrochant la seconde place du concours avec 117,9 kg de bouchons collectés!



Le TCO a tenu à féliciter la classe lauréate ce mardi matin, au sein de l’école en présence de Jean-Marc Aure, l’élu de quartier à la Saline, qui a adressé ses remerciements aux élèves, tout en soulignant la nécessité de continuer à adopter les bons gestes de recyclage au quotidien.



Suite au discours, c’est avec grande fierté que les petits saint-paulois ont reçu leur prix et leur récompense, un "coffret cadeau marmaille", offert par le TCO.



La ville de Saint-Paul félicite ses jeunes éco-citoyens exemplaires et encourage à l’implication de chacun pour la réduction des déchets.