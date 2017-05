L’association réunionnaise Aïna à l’honneur sur la Route du Rhum

"Défier les océans pour réinventer la vie des enfants démunis". Tel est l’objectif du Team Aïna 151 pour la Route du Rhum 2018, avec la mise à l'honneur de l’association réunionnaise Aïna Enfance et Avenir. Le projet a été officialisé ce mercredi matin, à La Réunion, en présence du skipper métropolitain Aymeric Chappellier, du directeur du projet Stéphane Commery et de la présidente de l'association Nataly Charbonnier.



Ainsi, pour la 11ème édition de la célèbre course transatlantique parcourue en solitaire, la voile du Class 40 de l'équipe sera entièrement aux couleurs de cette association œuvrant à Madagascar. Un véritable coup de projecteur. "C’est juste formidable", se réjouit Nataly Charbonnier. "Je ne sais pas quelles seront les retombées, mais je suis très fière", confie déjà celle qui est à la tête de cet organisme gérant un orphelinat, deux écoles et une crèche solidaire dans la Grande Île.



"Une immersion à Madagascar"



Pour se rendre compte du quotidien des enfants dont il portera le message lors de son périple, Aymeric Chappellier s’apprête à partir passer quatre jours en immersion à Madagascar. Un séjour qui marque le point de départ du projet et qui lui permettra de parler de la réalité du terrain "de façon franche et directe".



Pour le sportif de 36 ans, habitués aux victoires sur les courses nautiques, le fait de porter cette association est un véritable moteur. "En plein mer, on a des coups de blues, de fatigue, mais penser aux 300 enfants, aux personnes des centres qui sont derrière nous, ça permet de se dépasser".



Avant la Route du Rhum, qui est l’événement phare avec ses 2 millions de visiteurs au départ, le bateau sera mis à l’eau pour des entraînements mais aussi pour d'autres courses, notamment la Transat Jacques Vabres qui partira du Havre (destination Brésil) le 5 novembre prochain.



Le grand départ de la Route du Rhum aura lieu quant à lui fin octobre ou début novembre 2018, à Saint-Malo, avec pour destination, comme tous les quatre ans depuis 1978, la Guadeloupe. Pour celui qui se définit comme un "gros compétiteur dans l'âme", l'objectif est évidemment "de gagner".