L'artiste CEET égaye les murs de l'hôpital des enfants

"Tu es mon autre" est une association créée en 2015, ayant pour objet l’accompagnement des enfants et adolescents en grande souffrance morale et physique et le soutien des parents dans leur rôle. Sa quinzaine de bénévoles intervient auprès des jeunes dans les hôpitaux de l'île, afin de leur apporter de la joie, favoriser leur épanouissement, les aider à retrouver leur âme d’enfants.



L'hôpital de jour de Saint-Paul accueille temporairement des enfants en souffrance, dans les anciens locaux de l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul, sous les piliers de la route des Tamarins. L'endroit est assez peu accueillant, et la fresque de CEET est bienvenue en ces lieux. Ses poulets colorés aux formes rondes et joviales égaieront désormais le quotidien des enfants soignés dans l'hôpital.



De passage à la Réunion pour quelques jours, l'artiste au grand coeur s'est fait une joie de laisser son empreinte sur les murs. De la couleur en partage pour des enfants qui souffrent. CEET offre régulièrement des fresques pour des publics en difficulté, et la Réunion est chère à l'artiste dont la renommée est internationale. C'est donc naturellement qu'il a donné de son temps et de son art à l'association.