L’appel du Comité de soutien des Jeunes avec Jean-Jacques Morel

« Jean-Jacques Morel est bien l'homme de la situation. C’est un vote primordial. Les législatives, c’est l’occasion pour nous Réunionnais de faire entendre notre voix. Jean-Jacques Morel est bien ce candidat. Il veut du renouveau et mettre en valeur la jeunesse réunionnaise. » Delphine Smith, Membre du Comité des Républicains à la 1ère Circonscription



« Jean-Jacques Morel est un choix de raison. Nous voulons une majorité pour la France. Jean-Jacques Morel, c’est bien le candidat de la majorité. Il est le plus à même de défendre nos projets pour La Réunion. La revalorisation des petites retraites, la réforme du RSI, la révolution fiscale et sociale portée par la plateforme, autant de mesures nécessaires pour La Réunion, pour les Réunionnaises et les Réunionnais. » Johan Siby, Génération Objectif Réunion



« Je suis heureux aujourd’hui de constater la force de l’Union. C’est un symbole fort. Je suis là aujourd’hui pour apporter mon soutien total à Jean-Jacques Morel. Derrière l’homme de projet, il apporte véritablement une vision pour le développement de la 1ère Circonscription. D’ailleurs, en prenant Lucie Ignace comme suppléante, il envoie un message important. Lucie Ignace fait rayonner l’île de La Réunion partout dans le monde. Lucie Ignace a un parcours sportif exemplaire. C’est une femme engagée, une femme qui pourra défendre les inégalités homme/femme. Jean-Jacques Morel porte un regard sincère sur La Réunion et notamment sur la 1ère Circonscription. Son intérêt, c’est les Réunionnaises et les Réunionnais. C’est un homme de terrain pas comme les fantômes du Parti Socialiste. Jean-Jacques Morel mettra en place le pack jeunesse, la suppression du RSI, des mesures en destination des entreprises, du tourisme… Le véritable atout de Jean-Jacques Morel, c’est son équipe de jeunes dynamiques, de véritables relais sur le terrain. Avec Lucie Ignace auprès lui, il comprend efficacement les problématiques de la jeunesse. » Ludovic Malet, président des Jeunes Républicains Réunion



« Je m'engage aux côtés de Jean-Jacques Morel en tant que jeune et sportif. Les sportifs Réunionnais sont les ambassadeurs de La Réunion dans le monde. À l'image des sportifs, Jean Jacques-Morel est présent sur le terrain , il incarne une politique dynamique à l'écoute de nos attentes. » Rowan Leve, Les jeunes avec Jean-Jacques Morel