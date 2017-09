Mail La grande Une L'appel d'Aurélien Centon aux élus de La Réunion





Le rendez-vous est fixé le samedi 30 septembre à salle polyvalente de l'étang Saint-Paul de 9h à midi. Quelques semaines après le décès en métropole de Marie Stanislas , Aurélien Centon, le président de l' association Ptit Cœur , souhaite la mise en place d'un dispositif d'urgence pour les Réunionnais éloignés de leur île, en cas de besoin.Celui qui a beaucoup oeuvré pour la Réunionnaise atteinte d'un cancer incurable invite ainsi l'ensemble des élus réunionnais à une réunion."L'idée est de mettre en place un dispositif pour aider les Réunionnais à rentrer en cas d'accident de la vie, qu'ils puissent voir une dernière fois leur île et leur famille, qu'il n'y ait plus de blocages financiers ou administratifs", indique le jeune homme. "C'était un souhait de Marie Stanislas, que ce qu'elle a vécu n'arrive pas aux autres, et c'est aussi un souhait de sa famille", précise-t-il.Le rendez-vous est fixé le samedi 30 septembre à salle polyvalente de l'étang Saint-Paul de 9h à midi. Zinfos974 Lu 1455 fois



