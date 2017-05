L'ancien secrétaire général de la Préfecture, Xavier Brunetière, nommé à Matignon

C’est une belle promotion pour Xavier Brunetière. L’ancien secrétaire général de la Préfecture de La Réunion a été nommé conseiller pour l’Outremer auprès du premier ministre Edouard Philippe.



Xavier Brunetière succède à ce poste à Frédéric Potier, nommé prefet et délegué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT(Dilcrah).



La thématique outremer n’est pas une inconnue pour l’ancien numéro 2 de la préfecture de La Réunion entre 2011 et 2014 : il avait été sous-préfet de la Trinité en Martinique en 2005, conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer en 2008 ou encore conseiller technique au cabinet de la ministre de Marie-Luce Penchard, de 2009 à 2011.