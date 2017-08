L'allocation de rentrée scolaire versée ce jeudi

Bonne nouvelle pour des milliers de familles réunionnaises. L’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce jeudi 3 août.



Pour la rentrée 2017, l'ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. La Caisse d’allocations familiales indique qu’il est "possible de télédéclarer à la Caf la situation de vos enfants âgés de 16 à 18 ans".



Pour rappel, depuis trois ans, la remise du certificat de scolarité des enfants âgés entre 16 et 18 ans à la CAF n’est plus nécessaire.



L’an dernier, au 31 décembre 2016, 81 514 allocataires ont bénéficié de l’ARS pour 130 226 enfants concernés soit 50,1millions d’euros versés aux familles.