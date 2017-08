L’aide au logement pour les étudiants 100% en ligne

Toute demande d’aide au logement pour les étudiants auprès de la Caf se fait désormais en ligne. La caisse précise que les aides concernées sont l’allocation de logement à caractère social (pour les étudiants isolés ou en couple sans personne à charge) et l’allocation de logement à caractère familial (pour les étudiants isolés ou en couple avec personne à charge).



La première étape consiste à faire une simulation en ligne sur caf.fr afin d’évaluer le montant de son aide au logement. Une fois le bail signé, l’étudiant peut ensuite faire sa demande, toujours en ligne muni d’une adresse mail, le contrat de location ou du bail, le montant des revenus sur les deux dernières années, un RIB, le numéro d'allocataire des parents et de leur Caf d'appartenance (s'ils sont allocataires) et les coordonnées du bailleur (propriétaire, agence etc.), le montant du loyer et numéro de Siret (composé de 14 chiffres) si le bailleur est une société.



L’aide au logement est perçu le mois suivant l’entrée des lieux et le premier versement est effectué deux mois après la demande.



99% des demandes ont été effectuées en ligne en 2016



La Caf rappelle que les revenus des parents ne sont pas pris en compte dans le calcul mais que l’étudiant ne pourra bénéficier de l’aide si le logement appartient à un membre de sa famille.



L’année dernière, 5242 étudiants ont bénéficié de l’aide au logement pour un montant de plus de 7,8 millions d’euros. 99% des demandes ont été effectuées en ligne.