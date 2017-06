L'agence Nautilus a soufflé ses 35 bougies

En 1982, Alain Graulich fondait l'agence Créations et Perspectives, la première pierre de l'agence Nautilus. A ce jour l'entreprise spécialiste de la communication peut s'enorgueillir d'être la plus ancienne de La Réunion et compte parmi ses clients fidèles les plus belles marques de notre île comme Mauvillac ou encore Air Austral.



Nautilus peut se targuer d'avoir innové dans beaucoup de ses campagnes... L'un de ses faits d'armes en 1986 est d'être la première et unique agence à avoir réussi à " risquer " la barbe de Carlos dans une campagne nationale. Souvenez vous de la star de l'époque Carlos, placardée en Métropole sur un 4X3 avec l'accroche suivante : " Si vous ne trouvez pas de soleil à La Réunion au mois de décembre, je me coupe la barbe ".



Implantée à Maurice, Mayotte et Madagascar, l'agence rayonne sur tout l'Océan Indien aujourd'hui. A noter que l'agence en réseau a également été la première à délivrer un message de fraternité en français, arabe, chinois, tamoul, " Chez nous, tous les yeux du monde se donnent la main ". C'était pour Optique de Bourbon en1993 et ainsi émergeait le concept de " marque à sensibilité méticulturelle " développé depuis par Nautilus.



Pour fêter cet anniversaire, Alain Graulich avait tenu à rassembler autour de ses équipes ses clients historiques, anciens collaborateurs ainsi que le monde des médias. L'agence de la rue Juliette Dodu, magnifiquement rénovée récemment, a servi d'écrin à cette très belle réception.



Crédit photos : L'Eco Austral / Eric Lafargue