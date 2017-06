L'affaire Grégory relancée 32 ans après les faits: Trois personnes placées en garde à vue

L’enquête sur l’assassinat de Grégory Villemin en passe d’être relancée 32 ans après les faits ? Trois personnes ont été interpellées ce mercredi par la section de recherche de la gendarmerie de Dijon.



Selon les informations de BFM TV, il s’agirait d’un couple âgé de 70 ans proche de la famille et d’une autre personne dont l’identité n’a pas été pour le moment indiquée.



Une quatrième personne a été arrêtée, la grand-mère de l'enfant. Son état de santé n'étant pas compatible avec le régime de la garde à vue, elle a été placé sous le statut de témoin.

Les trois individus ont été placés en garde à vue pour "complicité d’assassinat, non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d’empêcher un crime", indique BFM TV.



Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemin, 4 ans, avait été repêché dans la Vologne, à près de 7 kilomètres du domicile familial dans Les Vosges. Ses jambes et ses mains entravées.



Le cousin de Jean-Marie Villemin, un temps soupçonné du crime, a été abattu par le père du petit Grégory un mois après sa libération. En février 1993, Christine, la mère, avait été soupçonnée avant d'être innocentée. L'enquête ouverte à nouveau en 2000 puis en 2008 pour des tests ADN n'avait rien donné.