L'accès au campus universitaire sera plus sécurisé

C’est un dispositif national qui s’applique donc aussi à l’Université de La Réunion. Les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ont reçu pour consigne de veiller "à la stricte application du contrôle de leurs accès". En prenant également en compte le renforcement des directives du plan Vigipirate, la direction de l'établissement réunionnais mettra en place un nouveau dispositif d'accès, de circulation et d’emplacements de stationnement au campus du Moufia dès le 1juin. L’expérimentation se poursuivra jusqu’au 13 juillet, date des vacances.Cela implique des changements en terme d'accès, de sécurisation des bâtiments et de stationnement . Les étudiants devront par exemple présenter leur carte étudiante ou de résident CROUS aux agents de sécurité afin de pouvoir accéder au campus. Autre modification : la partie basse du campus, au niveau du distributeur automatique, ne sera accessible qu’aux piétons et le portail côté Région sera fermé de 19h30 et 5h du matin. Tout résident du CROUS devra présenter sa carte de résident ainsi que le macaron du CROUS à poser sur le pare-brise de leur véhicule pour pouvoir stationner dans l'enceinte.Pour rappel, une manifestation avait été organisée à l’université en septembre dernier suite à des faits de violence dont un viol dans l’une des résidences du CROUS . Les étudiants dénonçaient un manque de sécurité notamment au niveau des entrées de l’établissement restées ouvertes.