L'Unsa Police reçue par le préfet

L’UNSA Police a demandé de la cohérence dans les directives ministérielles et le respect des engagements pris par l’autorité préfectorale de l'époque et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de La Réunion, à l’issue d’une situation de crise fin avril 2017.



L’UNSA Police a réclamé la tenue d’un comité technique en urgence, afin de statuer favorablement sur la mise en place de la Vacation forte sur le Port. Nous avons rappelé que le Jeudi 23 février 2017, s’était réuni le comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale.



Le Directeur Général de la Police Nationale déclarait : "On demande l’avis des personnels par l’intermédiaire des Comités. Si la vacation forte est plébiscitée et la mise en place possible, elle doit être adoptée. Les prochaines sorties d’école qui seront affectées sur la sécurité publique seront mis en priorité en renfort pour le service général dans toutes les circonscriptions".



Monsieur Lalle, Directeur Central de la Sécurité Publique intervenait en ces termes : "Le cycle vacation forte est un objectif et le message a été passé à tous les DDSP. La DCSP veille à ce que les choses se passent bien avec un impératif d’une vision pérenne à mettre en place ce cycle vacation forte et à le faire vivre dans le temps".



Le préfet de la Réunion nous a indiqué saisir par courrier le Directeur Général de la Police Nationale afin que le projet de cycle horaire élaboré depuis plus de 4 mois entre les représentants du personnel et l'administration locale puisse aboutir dans la cohérence du travail accompli.



Alors qu'en France métropolitaine dans la région Nord, dans le département du Maine et Loire, ce cycle horaire va être mis en place, L'unsa Police réclame le même langage sur l’ensemble du territoire national concernant cette réforme et par conséquent son application sur Le Port.





Jean Pierre LAURET

Secrétaire Régional UNSA POLICE