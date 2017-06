Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul "L’USEP et l’UNSS i met ensemb" à Savanna Un millier de marmaille de CM2 et 6ème sur un terrain de foot, cela donne un rassemblement aussi dynamique que convivial. Ainsi, plus de 40 activités sportives, incluant des stands de prévention, ont été proposées aux enfants inscrits en USEP et UNSS lors de la 4ème édition de "l’USEP et l’UNSS i mèt ensemb" ce mercredi 31 mai à Savanna. Le "pti tour à vélo" qui en est à sa 20ème édition était aussi au programme.

Une dizaine d’établissements représentés, 80 encadrants et près de 1 000 élèves, le compte y est. Entre les activités sportives telle que la boxe, la canne de combat, le badminton, la lutte ou encore l’athlétisme et les stands de prévention routière, santé et environnementale, les élèves des établissements de Saint-Paul s’en sont donnés à cœur joie au stade Willy Aubras de Savanna.



L’objectif de cette rencontre entre les élèves qui quittent la primaire et ceux qui ont déjà fait une année au collège est aussi de permettre aux élèves de CM2, qui vont entrer dans le secondaire, de se familiariser avec un environnement qu’ils ne connaissent pas encore par le biais du sport d’une part et de l’expérience partagée avec les élèves de 6ème par la même occasion.



Des stands de préventions ont aussi été mis en place afin que les jeunes puissent être sensibilisés aux problématiques liées à une mauvaise nutrition, aux comportements à adopter sur la route que l’on soit conducteur ou piéton et aux enjeux environnementaux aussi bien à l’intérieur des terres que dans le lagon.



Bilan de cette journée: des enfants qui ont eu la joie de se dépenser dans une ambiance électrisante et qui en savent plus sur les perspectives d’évolution de la CM2 à la 6ème en plus d’être au fait des enjeux de société d’aujourd’hui et de demain.

