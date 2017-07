"L’UR974 exprime tout son soutien et sa solidarité aux agriculteurs mobilisés contre Tereos"

L’UR 974 dénonce la mainmise des grands groupes et des banques sur l’économie réunionnaise. Ce qui se passe aujourd’hui avec TEREOS est vérifiable dans l’ensemble des secteurs économiques de la Réunion.



Les éleveurs sont étranglés par l’URCOOPA, les artisans du bâtiment sont pris dans l’étau des multinationales, les grands groupes de la distribution asphyxient les PME réunionnaises et profitent de leur situation de quasi-monopole au détriment des consommateurs.



L’UR exprime tout son soutien et sa solidarité aux agriculteurs mobilisés contre TEREOS. Les premières victimes de la mainmise de ces grands groupes sur l’économie réunionnaise sont les salariés avec un pouvoir d’achat qui, comme pour les agriculteurs, baisse d’année en année. Ce combat pour le pouvoir d’achat, l’UR 974 est prête à le mener aux cotés des agriculteurs aujourd’hui, mais aussi pour l’ensemble des travailleurs de la Réunion. L’UR 974 s’engagera dès ce lundi dans le conflit des agriculteurs si celui-ci venait à perdurer.



L’UR 974 appelle la population réunionnaise à la plus grande vigilance face aux tentatives des "puissants" de monter les habitants de cette île les uns contre les autres. La solidarité de tous les Réunionnais est aujourd’hui nécessaire sur le conflit des agriculteurs, mais aussi sur tous les combats à mener pour sortir de ce rapport de "dominant à dominé" que nous imposent les grands groupes, et construire ensemble La Réunion de demain sur un modèle alternatif.