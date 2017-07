L'UFF consternée par les propos de Gilbert Annette

"Suite à la déclaration du maire de Saint-Denis Mr Gilbert Annette de la non gravité des 5.00 € déduits de l'APL, l'union de la France Forte ne pouvait rester silencieuse face à cette insolence, mépris envers les familles les plus démunies de la Réunion.



Ce Monsieur confirme que le social n'appartient pas à la gauche et encore moins au parti socialiste, mouvement politique qu'il représente soi disant localement.



Etant représentant d'un parti politique de droite à la Réunion (UFF) dont j'en suis fier, je ne peux laisser de tels propos sans réaction.



Les politiciens que nous sommes avons pour missions et obligations de respecter nos engagements pris envers la population, celles de défendre ses intérêts et non pas de mener une politique allant contre ses attentes.



En ma qualité de Délégué Outre-Mer de L'Union de la France Forte, j'invite Mr Le Maire de Saint-Denis à vivre pendant une semaine le quotidien d'une famille modeste et je reste convaincu qu'il comprendrait vite la valeur de ses 5.00 € manquants qui ne sont nullement un luxe mais une nécessité.



c'est avec regret que les familles réunionnaises et surtout celles de sa ville, découvrent l'absence d'humanité dont fait preuve ce représentant politique.



Par la même occasion, nous lui demandons de faire honneur à son statut d'élu en diminuant de 5.00€ ses indemnités, geste qui ne sera sûrement pas un "DRAME".



Enfin l'Union de la France Forte lui rappelle qu'il est élu pour servir la population et non pas ses propres intérêts politiques."



Fabrice Juppin de Fondaumière

Délégué Outre-Mer de l'UFF