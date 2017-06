Mail A la Une .. L'UFC-Que choisir publie une liste de 1000 cosmétiques dangereux, dont 23 "hors la loi" Hier, l'association a publié la liste de 1000 produits cosmétiques courants dont elle a fait analyser les composants. De nombreux produits quotidiens contiennent des perturbateurs endocriniens et 23 produits en vente le sont illégalement, contenant des substances interdites.









Gel coiffant fixation béton Vivelle Dop, spray solaire pour enfant Lovéa, bille pour les yeux L’Oréal Men, traitement pour lèvres Mavill contiennent tous trois du MIT, un composant interdit depuis février 2017 par l'Europe dans les produits dits "non rincés". L’association UFC-Que Choisir a annoncé, mercredi 7 juin, que 23 produits cosmétiques mis en vente incorporent dans leurs formules des substances "rigoureusement interdites".



Deux produits L'Oréal figurent dans cette liste des 23 produits contenant des substances interdites, et la firme de cosmétiques a réagi, indiquant dans un communiqué que "le gel coiffant Vivelle Dop et la bille pour les yeux l'Oréal Men Expert cités étaient des formules anciennes dont la commercialisation avait été stoppée plusieurs mois avant la date d'interdiction de l'utilisation de la MIT dans les produits cosmétiques non-rincés."



D’autres produits "non rincés" contiennent du méthylisothiazolinone (MIT), ou du méthylchloroisothiazolinone (MCIT), alors que les deux sont interdits depuis juillet 2016. "Le cas est particulièrement fréquent dans les produits destinés aux cheveux frisés ou crépus", prévient l’association de défense des consommateurs.



L'association prévient contre l'effet cocktail de certains produits, certains contenant pas moins de 4 perturbateurs endocriniens. Elle met en garde les enfants et femmes enceintes, citant notamment "l’Huile sèche sublimante du Petit Marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex, le dentifrice Global Blancheur de Sanogyl, le lait Sculpt System d’Esthederm, la crème de jour pour les cheveux à la grenade de Klorane, la BB crème Peggy Sage ou encore le rouge à lèvres Deborah Milano" .



Cette liste de produits est disponible sous forme de tableaux classés par catégorie sur le Des gels douches, shampoings, produits pour bébés, parfums, entre autres... Plus de 1000 références de produits cosmétiques ont été testées, ils contiennent un ou plusieurs de 12 composés jugés "préoccupants" (perturbateurs endocriniens, allergisants, irritants, etc.) et l'UFC-Que choisir exhorte les pouvoirs publics à agir. La liste des composés à risque qu'ils contiennent est longue: on trouve ainsi du BHA, un antioxydant jugé "potentiellement perturbateur endocrinien", du methylisothiazolinone (MIT) et du methylchloroisothiazolinone (MCIT), deux conservateurs soupçonnés d'être allergisants, ou encore le sodium lauryl sulfate, un agent lavant pouvant provoquer des irritations.Gel coiffant fixation béton Vivelle Dop, spray solaire pour enfant Lovéa, bille pour les yeux L’Oréal Men, traitement pour lèvres Mavill contiennent tous trois du MIT, un composant interdit depuis février 2017 par l'Europe dans les produits dits "non rincés". L’association UFC-Que Choisir a annoncé, mercredi 7 juin, que 23 produits cosmétiques mis en vente incorporent dans leurs formules des substances "rigoureusement interdites".Deux produits L'Oréal figurent dans cette liste des 23 produits contenant des substances interdites, et la firme de cosmétiques a réagi, indiquant dans un communiqué que "le gel coiffant Vivelle Dop et la bille pour les yeux l'Oréal Men Expert cités étaient des formules anciennes dont la commercialisation avait été stoppée plusieurs mois avant la date d'interdiction de l'utilisation de la MIT dans les produits cosmétiques non-rincés."D’autres produits "non rincés" contiennent du méthylisothiazolinone (MIT), ou du méthylchloroisothiazolinone (MCIT), alors que les deux sont interdits depuis juillet 2016. "Le cas est particulièrement fréquent dans les produits destinés aux cheveux frisés ou crépus", prévient l’association de défense des consommateurs.L'association prévient contre l'effet cocktail de certains produits, certains contenant pas moins de 4 perturbateurs endocriniens. Elle met en garde les enfants et femmes enceintes, citant notamment "l’Huile sèche sublimante du Petit Marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex, le dentifrice Global Blancheur de Sanogyl, le lait Sculpt System d’Esthederm, la crème de jour pour les cheveux à la grenade de Klorane, la BB crème Peggy Sage ou encore le rouge à lèvres Deborah Milano" .Cette liste de produits est disponible sous forme de tableaux classés par catégorie sur le site de l'UFC-Que choisir. Elle réserve quelques surprises de taille, certains produits étant vendus en pharmacie, d'autres étant prétendument bio, et des parfums célèbres y figurent. Zinfos974 Lu 934 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > La grippe H1N1 fait une cinquième victime à Maurice Éric Marcely : Un candidat issu de la société civile dans la 7ème circonscription