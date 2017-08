L'Ouest et le Sud en vigilance forte houle à partir de demain soir

Une houle de Sud-Ouest arrive sur les côtes Ouest et Sud de l'île en journée de samedi, de la pointe des Galets à la pointe de la Table.



Elle s'amplifie rapidement en soirée pour atteindre une hauteur proche de 4m en cours de nuit, avec les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs, soit autour de 8m.



Cette houle se caractérise par une longue période, entre 16 et 18s, ce qui se traduit par le déferlement de vagues puissantes au rivage. La houle devrait se maintenir autour de 4m jusqu'en fin de matinée de dimanche avant de décroitre.