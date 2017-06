L’Office de tourisme Ouest vient d'obtenir l'excellence touristique

Depuis mars 2017, l’Office de Tourisme de l’Ouest a obtenu le classement en « Catégorie I » (venant compléter l’obtention, en 2016, de la marque Qualité Tourisme).



C’est le 1er Office de Tourisme de l’île à l’avoir obtenu et le 2e dans les Dom Tom. Sur les 2 278 offices de tourisme, que compte aujourd’hui le réseau national des offices de tourisme, seuls 213 sont classés en catégorie I, soit moins de 9,3%.



Ainsi, La Réunion peut être fière de compter aujourd’hui sur l’Office de Tourisme de l’Ouest pour représenter l’excellence touristique.



Dès sa création en janvier 2014, l’Office de Tourisme de l’Ouest a inscrit dans sa politique de développement touristique, la qualité, comme axe transversal majeur. Il s’est engagé depuis plus de 3 ans dans un processus de classement afin que la structure puisse proposer au sein de ses services, l’excellence touristique. L’accès à ce classement national est conditionné par un grand nombre de contraintes que l’Office de Tourisme de l’Ouest s’est efforcé d’atteindre, notamment en matière de qualification du personnel, de moyens mis sur la stratégie de communication, de promotion, ou encore les investissements réalisés dans la signalétique.



L’ambition était de décrocher le classement en catégorie I en 2018. Avec plusieurs mois d’avance, c’est aujourd’hui chose faite ! Ce classement est l’aboutissement d’un travail réalisé par toute une équipe, qui peut être fière aujourd’hui du travail accompli. Ce classement, créé par le ministère en charge du tourisme français pour une durée de 5 ans, est un signe de reconnaissance nationale qui garantit aux visiteurs une cohérence et une homogénéité dans les services qu’offrent les Offices de Tourisme à travers l’ensemble des destinations françaises.



De par son classement en catégorie I, la destination Ouest offre dorénavant des services de qualités élargis, propose des évènements et des actions de promotion plus importants sur son territoire et dispose également de moyens renforcés afin de toujours mieux accueillir et conseiller les visiteurs.



L’Office de Tourisme de l’Ouest renforce l’attractivité touristique et économique du territoire



Ce classement souligne également une implication forte de l’Office de Tourisme dans sa participation à l’attractivité touristique et économique du territoire. En effet, grâce à son office de tourisme classé en catégorie I, les 5 communes de l’Ouest peuvent prétendre au label de « Commune Touristique » ainsi qu’au label de « Station Classé de Tourisme ». C’est le cas des communes de SaintPaul et de Saint leu qui ont renouvelé leur classement en commune touristique et c’est également le cas de la station balnéaire de Saint-Gilles qui doit renouvelée son label de station classée de tourisme afin que son casino puisse continuer son activité. Sans le classement en Catégorie I de l’Office de Tourisme de l’Ouest, ceci ne serait pas possible !



Ce classement ancre davantage l’Office de Tourisme de l’Ouest dans le paysage économique et touristique de La Réunion et renforce le dynamisme de l’offre touristique de qualité du territoire Ouest. À ce titre, son plan d’actions 2017 affiche une continuité dans le développement des axes stratégiques de l’OTI Ouest : l’animation touristique avec les évènements phares de l’OTI Ouest que sont le festival de l’image sous-marine (juin), le festival de la randonnée (octobre) et le festival gourmand (décembre) et la mise en tourisme avec la montée en puissance de ses produits et circuits Zarlor .



L’Office de Tourisme de l’Ouest donne également la part belle au numérique avec ses outils innovants : la table tactile « randonnée 3D », spécialement conçue pour créer son itinéraire dans l’Ouest, les écrans dynamiques, son site Internet, www.ouest-lareunion.com, véritable mine d’informations touristiques et culturelles, qui devient site de séjour sur tablette ou mobile, afin de permettre aux internautes de trouver, où qu’il soit, via la géolocalisation, l’activité, l’hébergement, le restaurant, la sortie qui leur corresponde.



Ce classement a été possible grâce à la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT) qui a accompagné l’Office de Tourisme dans ce processus durant 3 ans, tout comme les partenaires financeurs que sont le TCO et La Région Réunion.