L'ODHIRATON, des animations culturelles contre les maladies chroniques

Du 26 juin au 1er juillet se tiendra l'ODHIRATON, organisé par Philancia, un fonds de dotation local créé par l’Aurar en 2011, pour soutenir la recherche réunionnaise sur les maladies ODHIR.



Les maladies ODHIR sont extrêmement prégnantes sur notre île. 40% des Réunionnais sont en surpoids ou obèses, 10% de la population souffrent de diabète, plus de 2 400 personnes sont atteintes d’hypertension artérielle sévère, et l’insuffisance rénale chronique terminale touche 2% des habitants de notre région, soit 4 fois plus qu’en métropole.



Les projets nationaux de recherche sur les maladies ODHIR n’incluent pas toujours les spécificités de notre île. Conséquence : des traitements moins efficaces et plus de risques d’effets secondaires pour les patients. Les premières recherches réalisées depuis 2016 grâce au fonds Philancia ont d’ores et déjà permis d’identifier des particularités locales dans l’apparition de l’insuffisance rénale.



Pour aider la recherche, trois évènements culturels et solidaires sont organisés :



- Fresques en ville (semaine du 26 juin) : des fresques géantes seront réalisées sur les murs de St-Pierre et St-Denis, sur le thème des maladies ODHIR, avec le concours de graffeurs réunionnais.



- Concert solidarité à la Cité des Arts le vendredi 30 juin, avec Grèn Sémé, Ousanousava, Tiloun, Nathalie Natiembé, et Nicole Dambreville, marraine de l'opération. Une animation extérieure sera assurée par le Kombi Sound System.



- Danses en ville le samedi 1er juillet de 17h à 21h, des flash mobs dans trois communes simultanément, sous la houlette de professeurs et d'associations. Salsa, kizomba, country, danses urbaines.

Saint-Denis : jardins du Barachois

Saint-Paul : place du débarquadère

Le Port : littoral Nord, face à la piscine