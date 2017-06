L'ODHIRATHON: La manifestation contre les maladies chroniques lancée

Du lundi 26 juin au samedi 1er juillet se tiendra l'ODHIRATHON. Une semaine de mobilisation culturelle sur toute l'ile lancée par Philancia dans le but de soutenir la recherche contre les maladies ODHIR (Obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique).La marraine de la manifestation, Nicole Dambreville, ou encore Tiloun donnent de leur temps afin de sensibiliser la population aux problèmes des ODHIR mais aussi lever des fonds pour faire progresser la recherche contre ces maladies qui concernent au moins un Réunionnais sur cinq.Par téléphone, au 0262 406 402, du lundi 26 juin au samedi 1er juilletEn ligne*, sur le site www.odhirathon.com Dans les points de collecte : 15 magasins E.Leclerc, 30 stations-service Tamoil, 8 magasins Go Sport et Gémo, 8 agences de la Prudence créole, les agences de la Bred, 150 pharmacies, à la Cité des Arts le soir du concert, sur les 3 sites de Danses en ville.En achetant le T-shirt Odhirathon à 15 euros le soir du concert et sur les sites de Danses en ville.En participant au Concert à la Cité des Arts : prix de soutien 25 euros.